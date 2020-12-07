В Астрахани четверо детей попали в реанимацию после посещения бассейна

Три десятка человек, среди которых 20 детей, почувствовали себя плохо в бассейне астраханского спортивного комплекса.

Как пишет портал «КаспийИнфо», самочувствие людей ухудшилось в результате превышения химической концентрации хлора при обработке воды в бассейне в здании СК «Динамо».

В пресс-службе ГУ МЧС по региону рассказали, что посетителей комплекса эвакуировали из здания. На месте происшествия работают восемь единиц техники и 25 человек личного состава.

В настоящее время 13 детей в возрасте от четырех до 12 лет доставлены в больницу, четверо из них находятся в реанимации. Госпитализированы также двое взрослых.