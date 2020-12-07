На юго-западе Москвы нашли тело ветерана, предположительно, покончившего с собой

В столице идет проверка СК после обнаружения тела 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валерия Северинова.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело пенсионера нашли на Большой Черемушкинской улице. Согласно предварительным данным, мужчина совершил самоуийство.

По информации агентства, незадолго до смерти Северинов переболел коронавирусом.

Валерий Северинов служил в Воздушно-десантных войсках командиром пулеметного отделения. В 1944-м в составе 350-го гвардейского стрелкового полка его перебросили в Восточную Европу, где участвовал в освобождении Австрии и Венгрии. Погибший был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, а также несколькими медалями. В послевоенное время мужчина возглавлял предприятие «Фотон», на пенсию вышел в 1997-м. В прошлом году со столетним юбилеем Северинова поздравляли член Совфеда Франц Клинцевич и генерал-майор полиции Владимир Михалевич.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)