На Алтае депутат расстрелял бывшую жену и её друга

В селе Соузга Майминского района Алтайского края мужчина пришел в дом к своей бывшей жене и её сожителю с охотничьим ружьем и расстрелял их, выпустив не менее десяти патронов. В настоящий момент мужчина госпитализирован с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

По данным источников ряда изданий, включая ТАСС и «Интерфакс», нападавший оказался депутатом местного сельсовета. Его имя не раскрывается, однако «Новости Горного Алтая» уточняют, что незадолго до нападения мужчина избил сожителя своей бывшей жены, но полиция не успела предпринять никаких мер.

Против стрелка возбуждено уголовное дело о двойном убийстве по статье 105 УК РФ, говорится в релизе СК. Там также намерены проверить, насколько эффективно в данной ситуации действовала полиция: «проверяется эффективность работы органов системы профилактики преступлений».

Отметим, что ранее сегодня стало известно о возвращении работы над законопроектом о домашнем насилии в Госдуму. Документ не могут принять уже много лет. Его пытались внести в парламент ещё в начале прошлой осени, однако до Нового года продвинуться с его принятием не удалось.