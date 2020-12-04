Съемочную группу НТВ задержали в Стамбуле. МИД выясняет причину

Сотрудники российского телеканала НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны турецкими правоохранительными органами в Стамбуле. Чем они там занимались и почему их взяли под стражу, неизвестно, однако связь с ними пропала ещё вчера вечером.

Как передает сам телеканал, в 21:00 Петрушко написал: «Нас почему-то до сих пор держат», — после этого он на связь не выходил.

МИД РФ сообщает, что к делу уже подключились представители российского посольства в Турции, они пытаются наладить контакт с органами власти и выяснить судьбу российских граждан: «Посольство России в Турции и генконсульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию об их возможном задержании, предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов. Надеемся на оперативное содействие турецкой стороны», — говорится в сообщении.