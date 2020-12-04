Драка с учеником в хабаровской школе закончилась для уборщицы увольнением

В Хабаровске Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении уборщицы школы №49 по статье УК о побоях.

Причиной тому послужил инцидент, в котором женщина и ученик седьмого класса вступили в словесную перепалку. Женщина грубо обращалась к школьнику с использованием бранной речи, а тот в ответ обращался к ней на «ты» и в грубой форме настаивал, чтобы она покинула кабинет и заявлял, что от нее пахнет перегаром.

В результате женщина ударила подростка по лицу, а тот ударил ее в ответ, пишет «РИА Новости».

В управлении образования горадминистрации также проводят служебную проверку, после которой будут определены меры дисциплинарного воздействия.

В школе уже принесли извинения родителям ученика, но родительское сообщество разделилось: часть граждан встали на защиту уборщицы. При этом отмечается, что семиклассник из благополучной семьи и ранее не был замечен в грубом поведении по отношению к старшим.

Уборщица написала заявление об увольнении по собственному желанию 4 декабря. Она проработала в школе девять лет.