Редакция Znak.com сообщила о DDoS-атаке на сайт издания

На сайт издания Znak.com совершается DDoS-атака, об этом редакция сообщает в своих социальных сетях. Сейчас сайт работает, однако ранее с доступом к нему были проблемы.

«На наш сайт совершена DDoS-атака. Мы пытаемся восстановить работоспособность, сайт может работать с перебоями», — говорится в сообщении издания. Несколькими часами ранее журналисты писали, что портал «немного устал и поэтому прилег».

Напомним, что 24 ноября неизвестные также сожгли автомобиль журналистки Znak.com Марины Малковой. Тогда у машины горели все четыре колеса. Редакция не исключала, что это связано с профессиональной деятельностью журналистки.