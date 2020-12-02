В Омской области ребенок получил перелом из-за упавшей на него в школе батареи

Ученик второго класса школы под Омском госпитализирован со сложной травмой – в классе на него упала батарея отопления.

Как пишет Om1.ru, восьмилетний мальчик был доставлен в центральную больницу Колосовского района накануне, 1 декабря, с переломом нижней трети бедренной кости справа.

По данным пресс-службы регионального минздрава, инцидент произошел во время перемены в одном из кабинетов Строкинской средней школы. «Своевременно была оказана необходимая помощь, проинформированы родители, мальчику оказана помощь в центральной районной больнице, в дальнейшем он был транспортирован в городское лечебное учреждение», – рассказали в ведомстве.

В настоящий момент в ситуации разбирается полиция и специально созданная муниципальная комиссия.

Отмечается, что плановый ремонт системы отопления в образовательном учреждении проводился прошлым летом.