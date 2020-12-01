Фотомодель из Петербурга в пылу ссоры зарезала супруга ножом

В Санкт-Петербурге полиция задержала фотомодель за убийство своего мужа по неосторожности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В съемной квартире в Петербурге в ходе ссоры задержанная ударила ножом мужа, мужчину увезли в больницу, где он позже умер», — сообщил собеседник агентства.

Добавляется, что женщина задержана по подозрению в причинении смерти по неосторожности.

По данным агенства, подозреваемая не имеет официальной работы и проживает в Подмосковье, при этом она снималась в качестве модели для нескольких глянцевых журналов.

По информации Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, инцидент произошел в квартире на улице Гагаринской в центре города. Уже возбужедено уголовное дело в отношении задержанной и предъявлено обвинение. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, женщину зовут Лилия Судакова.