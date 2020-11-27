В Нальчике учитель оборонялся пистолетом от друзей обиженного восьмиклассника

В лицее №2 города Нальчика произошел инцидент в связи с конфликтом между учеником восьмого класса и учителем истории, сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Восьмиклассник счел, что педагог постоянно придирается к нему и «портит жизнь». В связи с этим он, не надеясь на собственные силы, позвал своих приятелей в возрасте 26 и 36 лет, чтобы проучить историка.

После потасовки педагог добрался до своей машины, припаркованной у лицея, достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. Никто не пострадал, но все участники конфликта задержаны.