Участника шоу "Голос" обвинили в изнасиловании

Москвичка была госпитализирована в психиатрическую больницу имени Ганнушкина после того, как обвинила в изнасиловании участника шоу «Голос» Эмиля Кадырова.

Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Дмитрия Джулая.

Уточняется, что ранее девушка не наблюдалась у психиатра. Скорая доставила ее в стационар клиники в ночь с 21 на 22 ноября. Она сама вызвала медиков и полицию.

До сих пор неясно, на каком основании москвичка оказалась в больнице. Суд отказывается предоставлять матери девушки какую-либо информацию, ссылаясь на медицинскую тайну.

Эмиль Кадыров известен по участию в шоу Первого канала «Голос», а также как участник музыкального театра под руководством Александра Градского.