Взявший в заложники 6 детей петерубржец был в пограничном состоянии 2 недели назад

24 ноября на окраине Петербурга мужчина взял в заложники шестерых детей и выгнал на улицу супругу. Как пишет «Фонтанка», мужчина наблюдается у психиатра и пару недель назад у него уже наблюдалось пограничное состояние.

В ГУ МВД по Петербургу и области подтвердили, что супруга агрессора обратилась в полицию. Известно, что трое детей были рождены ею в совместном браке с мужчиной и трое — от первого брака.

Телеграм-канал Mash сообщает, что мужчина угрожает убить детей топором. Одним из заложников мужчина прикрывается и замахивается на него топором, пишут «Невские новости». Сообщается, что петербуржцу около 40 лет и его зовут Денис Бельтюков.

«РИА Новости» сообщают, что самому младшему из задержанных детей 3 года, а старшему — 15 лет.

Телеканал «360» в соцсетях сообщает, что спецназ готовится к штурму квартиры.