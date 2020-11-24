Взрыв на оборонном заводе в Стерлитамаке лишил жизни 45-летнюю женщину

23 ноября на оборонном заводе «Авангард» при переработки сырья из-за высокой температуры произошло возгорание, за которым последовал сильный взрыв. Находившаяся на производстве 45-летняя ученица дробильщика скончалась от полученных травм. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Гострудинспекцию Башкирии.

Также в ЧП пострадали женщины-дробильщицы в возрасте 37 лет и 51 года. Одна из них поступила с ожогами на стационарное лечение, другая проходит лечение амбулаторно.

Портал ProUfu.ru уточняет, что погибшую пытались спасти в больнице, вводили обезболивающее, однако у нее был болевой шок из-за 90% поражения кожи.

В цехе, где произошла трагедия, занимались упаковкой пороха.

Погибшая три года до этого отработала на заводе, но после сокращения отправилась трудится кондуктором. Спустя некоторое время ей все же удалось занять вакансию на заводе в цехе по переработке пороха. Она пошла на эту работу, чтобы отслужить девять месяцев для стажа на вредном производстве.

Городская администрация Стерлитамака отчиталась, что на месте несчастного случая работает специальная межведомственная комиссия, которая определит причины произошедшего. Известно, что силовые ведомства уже завели уголовное дело.