В Челябинске сожгли автомобиль журналистки Znak.com, пишущей о коррупции

В Челябинске полностью сгорел автомобиль журналистки Марины Малковой, пишет издание Znak.com. Возгорание произошло в ночь на вторник, 24 ноября.

Как говорят очевидцы, у машины горели все четыре колеса, затем произошел взрыв. На месте взрыва работает следственно-оперативная группа полиции и МЧС. Рядом со сгоревшим автомобилем обнаружен аэрозольный баллон.

Будут изучаться записи камер видеонаблюдения в супермаркете, напротив которого произошел взрыв, и камеры близлежащих домов.

Редакция Znak.com не исключает, что преступление против имущества журналистки связано с ее профессиональной деятельностью. Марина Малкова пишет о коррупции и должностных преступлениях в силовых ведомствах и органах власти.

Ранее неизвестные прицельно разбили зеркала и фары у машины родственницы Малковой.