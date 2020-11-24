Мужчина, который удерживал детей в квартире в Петербурге, сдался полиции

Житель Колпинского района Петербурга, который удерживал в квартире шестерых детей, сдался правоохранительным органам.

Как сообщант «Фонтанка», обошлось без штурма. Переговоры с захватчиком, 38-летним уроженцем Архангельска Денисом Бельтюковым, длились четыре с половиной часа.

Шестерых мальчиков увезли в медучреждение, там их обследуют специалисты.

Напомним, мужчина заперся в квартире на Пролетарской улице с детьми, угрожая их убить и требуя, чтобы к нему зашла жена.

По факту произошедшего ведется проверка.