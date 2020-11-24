"Он же не сын депутата": кто виноват, что 7-летний мальчик два месяца провел в плену?

История похищения и счастливого возвращения в семью 7-летнего жителя села Горки Владимирской области похожа на американский триллер с поправками на российские реалии. Мальчик пропал после возвращения в село на школьном автобусе в сентябре, а нашли его спустя почти два месяца. Школьника искали правоохранители и волонтеры, но в итоге помогли найти сотрудники Интерпола, которые обнаружили его похитителя. Тот вел переписку о мальчике с гражданами Евросоюза с похожими интересами.

Ребенка педофил держал в подвале, а спустя месяц перевел в дом. Мальчик не подвергался сексуальному насилию, но его похититель 26-летний Дмитрий Копылов, состоящий в ПНД с шизофренией, показывал ему порнофильмы и развращал.

Шансы найти пропавшего ребенка уменьшались с каждым днем, и спустя два месяца возвращение мальчика в семью выглядит чудом. По этому поводу в соцсетях много восторженных отзывов, но у многих история вместо умиления вызвала закономерный вопрос: почему российские следователи не нашли ребенка у человека с психическим заболеванием, который проживал в соседней деревне Макариха, всего в 20 километрах от места похищения?

– Искали его, еще как искали, – рассказывает Светлана Левина, глава Второвского муниципального образования, к которому относится село Горки. – В районной администрации был создан штаб по поиску, помогали волонтеры «Лиза Алерт», которые прочесывали местность. Осматривали дома местных жителей – и заброшенные в первую очередь, осушали водоемы и выгребные ямы (где можно спрятать труп – ред.).

По словам главы, искали не только в Горках, но и близлежащих населенных пунктах, но в Макарихе нет, «потому что это в 20 километрах и совсем в другой стороне», хотя заявлялось, что ищут в радиусе 100 километров.

– Я не знаю даже, есть ли у них в Макарихе (это уже другое сельское поселение) участковый, это маленькая деревня, – говорит Левина. – Вот у нас на 37 населенных пунктов один участковый. Что он может? А потом этот парень всего полгода назад приехал из Суздаля, купил дом и отзывы соседей про него неплохие.

Михаил Пашкин, председатель координационного совета Московского профсоюза полиции, считает, что спрашивать в этой ситуации надо в первую очередь не участкового, который вообще-то раз в полгода должен обойти жильцов и познакомиться с новыми, а со следователями, которые занимались этим делом.

В СМИ пишут, что по видеокамерам следователи отследили номера машин, которые проезжали в предположительное время похищения, но это их почему-то не привело к результату. Копылов похитил мальчика и засунул в свою машину.

– Если эта машина была зафиксирована на камерах, то ее должны были отработать по полной и выйти на этого человека, – говорит Пашкин. – Но, видимо, не было ни желания, ни профессионализма этим заниматься. Поверьте, если бы это был сын депутата Госдумы, его бы нашли на следующий день. В этой ситуации виноваты именно следователи.

– Мне кажется, все силы системы сегодня направлены на борьбу с оппозицией. Гигантские деньги выделяются на прослушку телефонов и мессенджеров и на этом фоне настоящие преступники делают, что хотят. Полиция перестала заниматься реальной преступностью, – говорит политик, депутат Заксобрания Владимирской области Максим Шевченко.

Максим Шевченко // Фото: АГН "Москва"

Родители ребенка попросили, чтобы ему нашли хорошего психолога. В сельской местности, где они живут, таких специалистов, конечно, нет. Ребенок получил большую психологическую травму, которая может проявиться со временем. Хочется надеяться, что психолога мальчику все-таки организуют и помощь иностранных специалистов в этом вопросе не понадобится.