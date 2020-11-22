Ликвидацией последствий ЧС в Приморье займется федеральная рабочая группа

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекункова создаст рабочую группу по устранению последствий после стихийной чрезвычайной ситуации в Приморье. Соответствующее распоряжение поступило со стороны премьер-министра Михаила Мишустина, передает ТАСС.

Сейчас Алексей Чекунков отправился на место ЧС. Напомним, из-за дождя и метели на территории Владивостока, Артема и еще двух районов Приморья (всего 73 населенных пункта) жители домохозяйств остаются без электроснабжения и отопления.

В рабочую группу войдут представители Минэнерго, Минстроя, Минтранса, МЧС, Минфина, Минздрава и Минтруда. Вся работа будет регулироваться Минвостокразвития.