В Москве 14-летняя пригласила друга на ночь – он зарезал её и покончил с собой

В Следственном комитете сообщили, что, по версии следствия, в Москве 17-летний молодой человек в одной из квартир на Можайском шоссе убил девушку 14 лет, а затем совершил суицид.

«20 ноября 2020 года в квартире жилого дома, расположенного на Можайском шоссе, обнаружено тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. Предварительно установлено, что в квартире у подростка находился ее 17-летний знакомый, который нанес ей удары ножом. После совершенного преступления молодой человек покончил жизнь самоубийством», — передает сообщение ведомства агентство «Москва».

Чтобы установить причину инцидента, следователи продолжают расследование, расспрашивают знакомых и родственников, а также изучают переписку молодых людей. Заключений судмедэксперта пока нет.

По неподтвержденным данным Telegram-канала Mash, бабушка погибшей лежала в больнице, а отец уехал в командировку. Тогда девушка пригласила на ночь своего друга, а позднее между ними произошел конфликт, приведший к трагическим последствиям.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)