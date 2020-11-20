В Якутии девять человек отравились антисептиком, шесть из них умерли

По меньшей мере шесть человек скончались после употребления антисептика в Якутии, еще трое находятся в больнице.

Состояние пациентов оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, передает «РИА Новости».

Уточняется, что инцидент произошел в Таттинском районе Якутии. Предположительной причиной отравления стало употребление антисептического средства вовнутрь.

Как сообщает РЕН ТВ, компания приобрела пятилитровую канистру дезинфицирующего средства для застолья. От отравления сразу же погибли три человека – двое мужчин в возрасте 27 и 59 лет, а также 41-летняя женщина. Позже скончался 69-летний пенсионер. На данный момент число жертв составляет шесть человек.

СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».