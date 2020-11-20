В Тбилиси вооруженный грабитель захватил девятерых заложников в здании МФО

Девять человек удерживаются в заложниках в здании микрофинансовой организации на проспекте Церетели в столице Грузии.

Как сообщает телеканал «Рустави 2», вооруженный грабитель ворвался в офис МФО и потребовал от посетителей лечь на пол. Территория вокруг здания МФО оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

По словам начальника тбилисской полиции Важа Сирадзе, преступник находится один.

МВД возбудило уголовное дело по статьям 236 и 179 УК Грузии («Грабеж» и «Незаконное хранение оружия»), пишет «Интерфакс».