Выясняется причина взрыва на судостроительном заводе в Приамурье

На судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Амурской области произошел взрыв, пострадали как минимум трое.

Как пишет «Интерфакс», пострадавшие госпитализированы. Уточняется, что взрыв прогремел в цехе, где красили строящееся судно. Травмы получили двое мужчин и женщина, которые, предположительно, нарушили технику безопасности.

По словам представителя завода, больше всех пострадала женщина, поскольку на ней была не спецодежда, а синтетический спортивный костюм.

Точная причина ЧП устанавливается.

Портал «Амур.инфо» со ссылкой на Instagram губернатора Василия Орлова отмечает, что это уже второй инцидент за последние несколько лет.

«Считаю, что надо провести тщательную проверку, как такое оказалось возможно. Тем более, что за пять лет это второй случай», – написал глава региона. В том же сообщении уточняется, что число пострадавших увеличилось до четырех – один отказался от госпитализации, двое находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.