В Петербурге подросток попытался убить племянницу, мать и отца

В Санкт-Петербурге следственный отдел по Калининскому району начал разбирательство по уголовному делу о покушении на убийство двух и более лиц. Об этом сообщает «Фонтанка».

Фигурантом дела стал 15-летний подросток из благополучной семьи. В ночь с 7 на 8 ноября он дождался, пока все домашние уснут, и нанес ножом две раны 6-летней племяннице в шею и грудь.

Когда на крики девочки выбежали родители, подросток выстрелил матери из травматического пистолета с резиновыми пулями в голову, а отцу — в руку.

Отец смог скрутить юношу. Родственники вызвали полицию. Правоохранители провели осмотр помещения и задержали подростка.

РЕН ТВ пишет, что, по некоторым данным, молодой человек давно вынашивал план преступления.