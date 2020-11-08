В отделе полиции под Воронежом найден мертвым участковый

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[11:46]Байден отменит запрет на иммиграцию из мусульманских стран и вернет Вашингтон в ВОЗ
[11:03]В Петербурге подросток попытался убить племянницу, мать и отца
[07:25]Светлана Тихановская обратилась к Байдену
[07:00]Победа Байдена и толпа против локдауна в Германии. Новости к утру 8 ноября

07 ноября, суббота

[17:58]В ООН считают, что в 16 странах может начаться массовый голод
[17:08]Песков назвал абсурдом идею давать дипломы о высшем образовании на всю жизнь
[16:29]В Люберцах во время экстренной посадки самолета погибли два человека
[15:59]Лукашенко впервые решил исключить слово "революция" из ежегодного поздравления
[15:05]Люди заразили коронавирусом норок уже в пяти странах помимо Дании
[14:08]Лукашенко заявил, что выборы в США – это "издевательство над демократией"
[13:32]Разводить россиян на деньги мошенникам теперь помогают министры
[13:05]Карабах призвал ввести санкции против Азербайджана за военные преступления
[12:35]Эксперт предупредил, что регионы вскоре начнут экономить на дорогах и субсидиях
[11:05]Навальный назвал Мураховского "лживым ничтожеством, не понимающим в медицине"
[10:55]В Шотландии запретили шлепать детей: "Разумных поводов бить детей не бывает"
[10:36]Главврач, заявивший о "нарушении обмена веществ" у Навального, стал министром
[09:57]Суд против Байдена, санкционный Лукашенко, Депп лишился магии. Главное к 7 ноября

06 ноября, пятница

[15:50]Сатирик Михаил Жванецкий умер на 87 году жизни
[15:40]Активистов "Левого фронта" задержали со свернутым баннером против капитализма
[15:09]"Распятый на кресте" акционист Крисевич получил 15 суток ареста
[14:59]Вслед за главой Минздрава в Омске свою должность потеряла ее заместитель
[14:34]Прятавшийся в лесу омский отчим не смог скостить срок за убийство пасынка
[13:26]Песков заявил, что у Путина нет болезни Паркинсона
[12:45]Нарышкин и МВД разошлись в заявлениях по Навальному: панкреатит или НАТО?
[11:59]Медсестру из тубдиспансера Новосибирска уволят за то, что она швырнула ребенка
[11:10]Новый антирекорд COVID-19 в России: 20 583 заболели, 378 умерли
[10:48]"Зона права": В делах о самообороне суды опираются на стереотип "идеальной жертвы"
[08:55]Протодиакон Кураев не нашел ничего оскорбительного в акции с "Иисусом" на Лубянке
[08:11]Акционист в травмпункте и закрытие границ с Китаем. Новости к утру 6 ноября

05 ноября, четверг

[21:54]Акционист на Лубянке предстал в образе Иисуса, поджигаемого сотрудниками ФСБ
[21:32]В Москве открылся центр бесплатной правовой консультации для жертв домашнего насилия
[20:47]ОМОН ворвался в квартиру минской активистки Нины Багинской
[20:18]Организатора "Русского марша" арестовали на 15 суток за намерение возложить цветы
[19:41]В Екатеринбурге отменили штраф для сборщика подписей за возврат выборов мэра
[19:04]Более половины задержанных по теракту в Вене ранее были судимы
[18:13]Экс-супруга акциониста Павленского рассказала о насилии со стороны художника
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В отделе полиции под Воронежом найден мертвым участковый

Общество - Происшествия
13:02, 08 ноября 2020

В отделе полиции под Воронежом найден мертвым участковый

В городе Калач Воронежской области в кабинете районного отдела МВД обнаружено тело участкового, пишут «Вести Воронеж» со ссылкой на региональное управление ведомства.

Погибшим оказался 23-летний выпускник Воронежского института МВД Дмитрий Божков, уточняет телеграм-канал «Моё! Online». На службу в указанный отдел он устроился летом 2020 года.

Смерть наступила утром 6 ноября.

С места смерти изъяты гильзы, пули, одежда и документы.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

 

Рубрика: Происшествия

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