В отделе полиции под Воронежом найден мертвым участковый

В городе Калач Воронежской области в кабинете районного отдела МВД обнаружено тело участкового, пишут «Вести Воронеж» со ссылкой на региональное управление ведомства.
Погибшим оказался 23-летний выпускник Воронежского института МВД Дмитрий Божков, уточняет телеграм-канал «Моё! Online». На службу в указанный отдел он устроился летом 2020 года.
Смерть наступила утром 6 ноября.
С места смерти изъяты гильзы, пули, одежда и документы.
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