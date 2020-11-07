В Люберцах во время экстренной посадки самолета погибли два человека

В Подмосковном городе Люберцы потерпел крушение легкомоторный самолет «Цессна», который пытался совершить аварийную посадку недалеко от поселка Чкаловский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Сведения подтвердили и в московском межрегионального управлении СК на транспорте.

По данным собеседника агентства, во время аварии погибло два человека: пассажир и пилот. При этом сам самолет загорелся.

В профильном управлении Следственного комитета также подтвердили данные о двух жертвах авиакатастрофы. По словам представителя ведомства Елены Марковской, на место крушения уже направлены специалисты, передает ТАСС. Причины произошедшего пока не установлены. О возбуждении уголовного дела пока не сообщается.