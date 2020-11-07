В Екатеринбурге устроили стрельбу: четверо мертвы, одна в тяжелом состоянии

В одной из квартир Екатеринбурга мертвыми найдены четыре человека: три мужчины и одна женщина, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Предположительно, один из них мог расстрелять всех остальных из охотничьего карабина «Сайга» и покончить с жизнью.

В квартире находились ещё две девушки: одна из них невредима, другая пострадавшая 17-и лет ранена, она была прооперирована и до сих пор находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что две другие девушки также были 2003 и 2004 годов рождения. Они, предположительно, познакомились с мужчинами 1984, 1986 и 1988 годов через интернет.

Причины произошедшего пока не установлены. Инцидент произошел ночью на пятом этаже одного из домов по улице Социалистическая. СК России по Свердловской области возбудило уголовные дело по статье об убийстве двух и более лиц.

«По рассматриваемой версии, хозяин квартиры, воспользовавшись имеющимся у него карабином, произвел выстрелы в находившихся у него в гостях граждан, после чего свел счеты с жизнью», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Следственного комитета.

Уточняется, что девушка, которая уцелела в стрельбе учится в одной из школ Екатеринбурга, никаких физических травм ей нанесено не было.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)