ТАСС: На севере Москвы мужчина захватил заложников и угрожает устроить взрыв

Неизвестный мужчина захватил нескольких заложников в одной из квартир на севере Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По сведениям агентства, он заявляет, что у него есть взрывное устройство и угрожает устроить взрыв: «По адресу Головинское шоссе, д. 8, к. 1 неизвестный удерживает в одной из квартир заложников. Злоумышленник утверждает, что него есть взрывные устройства и он намерен их взорвать», — говорит собеседник издания.

Количество заложников пока не установлено, подъезд уже оцеплен прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов. Жильцы пока не эвакуированы, собираются ли это делать, не уточняется.