МВД опровергает захват заложников на севере Москвы

Информация о захвате заложников на севере Москвы не соответствует действительности, заявили ТАСС в московской полиции.

«Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности», — говорится в заявлении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Напомним, что ранее агентство сообщало со ссылкой на источник в экстренных службах, что неизвестных захватил несколько человек в квартире по адресу Головинское шоссе, д. 8, к. 1. Утверждалось, что он угрожает устроить взрыв, а само место событий оцепили.

Как рассказал «Интерфаксу» информированный источник, сотрудники правоохранительных органов проникли в квартиру, о которой идет речь, однако выяснилось, что там живет другая семья. Таким образом данные об угрозе взрыва также не подтверждаются.