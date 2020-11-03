Возле отеля в Вашингтоне произошла стрельба, обошлось без жертв

В столице США недалеко от гостиницы Holiday Inn Capitol произошла стрельба, о погибших и пострадавших не сообщается.

Как пишет ТАСС со ссылкой на полицию столичного округа Колумбия, сигналы о звуках выстрелов рядом с отелем в Вашингтоне поступили примерно в 18:37 по местному времени (02:37 по московскому) 3 ноября.

«Сообщений о пострадавших нет», – рассказал представитель пресс-службы полиции.

Напомним, накануне, 2 ноября, в столице Австрии Вене было совершено нападение на синагогу. В настоящий момент известно о двух погибших и не менее 15 раненых. Один из нападавших застрелен. Власти страны квалифицировали произошедшее как теракт.