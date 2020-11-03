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Турецкие власти выясняют обстоятельства гибели россиянина в Анталье

Общество - Происшествия
13:30, 03 ноября 2020

Турецкие власти выясняют обстоятельства гибели россиянина в Анталье

Гражданин РФ стал жертвой аварии с туристическим катером, затонувшим у берегов турецкой Аланьи в провинции Анталья.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя генконсульства России в Анталье.

По сведениям турецких властей, судно вышло в море с однодневной экскурсией. На борту находились 32 туриста, в том числе россияне. Приблизительно в 10 утра по московскому времени катер натолкнулся на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонул. Пассажиров высадили на близлежащую отмель в ожидании спасателей.

«В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения», – рассказал собеседник агентства. По его словам, других туристов благополучно доставили на берег, им ничто не угрожает. 

Турецкие правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Теги: #Турция

Рубрика: Происшествия

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