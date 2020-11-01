В Германии разгоряченная толпа из 800 человек напала на полицейских

Полицейские в немецком городе Франкфурт-на-Майне возмущены спонтанным нападением на полицейский патруль группы граждан из 500-800 человек. Это, как пишет Bild, случилось ночью с субботы на воскресенье. О пострадавших не сообщается. Вероятной причиной такого поведения молодых людей стали надоевшие коронавирусные ограничения, которые несколькими днями ранее были усилены в Германии до нового локдауна. Но терпеть такое отношение полицейские не намерены и пообещали найти причастных к этому.

Люди неожиданно и без всякого повода напали на полицейский патруль, в машину полетели яйца, камни и бутылки. Взять под контроль ситуацию полицейским удалось лишь когда к ним прибыло значительное подкрепление. В результате задержаны были девять человек, но восьмерых из них вскоре отпустили так как оснований для их задержания не было.

«Для меня невыносимо, когда люди спонтанно объединяются против полиции. Наши коллеги ежедневно работают на защиту и безопасность граждан. Я самым решительным образом осуждаю, что люди собираются вместе, чтобы атаковать своих защитников с применением массового насилия, и допускаю, что они могут получить серьезные травмы!»

— сердито сказал начальник полиции Франкфурта Гехард Бересвилл. Он заверил, что будет последовательно бороться с такими проявлениями и вычислит других нарушителей, причастных к этому.

На вопрос, почему граждане так поступили изданию попытался ответить представитель полиции Александр Кислинг. Он считает, что молодым людям просто не хватает мест, где они могли бы выпустить пар, так как клубы и стадионы закрыты: «А потом мы все время следуем за ними и повторяем: вам нельзя делать то, вам нельзя делать это», — признает он. Также Кислинг добавляет, что это связано и с определенным уровнем инфантильностьи: «Все внимание [у такой молодежи] сосредоточено только на собственном удовольствии, то, что происходит с другими, для них не имеет значения».

Отмечается, что такие всплески агрессии в отношении полицейских наблюдаются и в других городах.