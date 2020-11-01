На рынке в Коврове ревнивый муж взорвал гранату. Три человека пострадали

В городе Ковров во Владимирской области произошел взрыв гранаты из-за которого были госпитализированы три человека, пишет в своем Telegram-канале издание «Подъем». По данным журналистов, таким образом ревнивый муж решил избавиться от конкурента.

Взрыв произошел на втором этаже торгового центра «Рынок Октябрьский». «Я была там в тот момент — живу рядом и знаю многих продавцов. Их было двое, один убежал. Второй без руки и с половиной лица. Видела много спецслужб», — прокомментировала изданию одна из очевидцев событий. Другая женщина также подтверждает, что на месте взрыва была кровь.

По данным регионального управления МВД, в результате «бытового конфликта между тремя гражданами» в ТЦ случился не взрыв гранаты, а «хлопок». Там также сообщают о госпитализации троих участников инцидента.