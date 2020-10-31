В Москве задержан мужчина, атаковавший двух полицейских

В Москве на двух полицейских около здания МВД напал мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что, вероятнее всего, у инцидента нет экстремистской окраски. Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидца пишет, что нападавший не был вооружен, но попытался отнять у одного из оперативников оружие.

Также сообщается, что самих сотрудников могут лишить должностей за бездействие при несении службы: якобы они не стали задерживать агрессора, а отошли в сторону и только помешали ему покинуть место преступления.