В Челябинске взорвался ковидный госпиталь. Двое погибли из-за отключения кислорода

В Челябинске экстренно распределяют пациентов ковидного госпиталя при городской больнице №2, где взорвалась комната с кислородом. Об этом пишет портал 74.ru. Взрыв прогремел в 11 часов по местному времени.

45 пациентов уже эвакуированы, а 30 ожидают автобуса для отправки в стационар горбольницы №1. Все экстренные пациенты перевозятся на автомобилях скорой помощи. Работают 16 бригад медиков.

Сейчас проходит совещание оперштаба региона по реагированию на ситуацию с коронавирусом. В нем принимает участие губернатор области Алексей Текслер.

В ликвидации пожара задействованы десять пожарных машин.

UPD 11:55: Znak.com со ссылкой на прокурора области сообщает, что при отключении от кислорода для эвакуации погибло два человека, находившихся в тяжелом состоянии.