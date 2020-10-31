По факту взрыва в ковидном стационаре в Челябинске возбуждено дело о халатности

Региональное управление СКР в Челябинске возбудило уголовное дело по статье о халатности по факту взрыва в горбольнице №2.

Напомним, там подорвалась комната с кислородом. Погибших нет, но пострадали в том числе соседние здания.

Сейчас следователи проводят все действия для установления причин произошедшего и определения ответственных лиц, которые должны были следить за хранением кислорода.

Губернатор региона Алексей Текслер уточнил, что станция находится там давно, но недавно в ней было установлено дополнительное оборудование.

«Мы не исключаем, что в ходе работы были нарушены какие-то технологические вопросы и это явилось следствием. Но это пока предварительно. Будем дальше разбираться, заслушивать специалистов и тогда картина будет более ясна», — цитирует Текслера «Интерфакс».