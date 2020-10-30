В Татарстане заведено дело о терроризме из-за нападения подростка на полицию

В ночь с 29 на 30 октября в городе Кукморе Республики Татарстан на парковку местного отделения МВД были заброшены две бутылки с зажигательной смесью.

Когда сотрудники правоохранительного ведомства заметили злоумышленника, они начали преследовать его. Когда полицейские нагнали молодого человека, он начал угрожать им ножом.

При задержании злоумышленник нанес одному из сотрудников несколько ножевых ранений и против него было применено табельное оружие, передают в пресс-службе МВД Татарстана.

Нападавшим оказался 16-летний местный житель.

Портал «Реальное время» со ссылкой на свои источники пишет, что возбуждено уголовное дело о терроризме и покушении на жизнь сотрудников полиции.

На место прибыл генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.