Петух перерезал филиппинскому полицейскому бедренную артерию

В филиппинской провинции Северный Самар во время рейда по петушиным боям, которые были запрещены на время пандемии, погиб лейтенант полиции Кристин Болок. Его зарезала боева птица, к ногам которой было прикреплено стальное лезвие, пишет «Би-Би-Си».

Полицейский был доставлен в больницу, но медики не смогли его спасти, поскольку лезвие перерезало бедренную артерию. Начальник полиции провинции отметил, что это первый подобный случай за 25 лет его работы. Он выразил соболезнования семье погибшего сотрудника.

Всего по факту нарушения конфискованы семь боевых петухов и арестованы три человека. Еще трое подозреваемых остаются на свободе.