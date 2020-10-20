В Обь попало три тонны нефти

Из-за столкновения двух барж в Томской области в реку Обь попало три тонны нефти. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на регподразделение компании «Экоспас».

Отмечается, что ЧП произошло в воскресенье, а боновые заграждения были установлены на реке утром, они локализовали зону разлива. Всего жидкость распространилась на площади в 800 квадратных метров. Сейчас нефть собирают для последующей утилизации.

В очистке водоема заняты десять человек и техника.

Следователи Западно-Сибирского управления на транспорте СКР проводят проверку по факту произошедшего.