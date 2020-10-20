Сотрудники Россетей случайно оставили без электричества целую республику

Мэрия Кызыла, а также глава республики Тува Шолбан Кора-оол сообщили в своих аккаунтах во «ВКонтакте», что весь регион временно остался без электричества из-за действий сотрудников Россетей, которые случайно спровоцировали энергосбой.

«Дорогие земляки, произошел энергосбой. Специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика — аварийное отключение», — пишет Кора-оол. По его словам, ситуацию должны исправить в ближайшее время. Власти Кызыла уточняют, что для этого электропитание сейчас переключают на другую линию через Абазу Ак-Довурак-Чадан-Кызыл.

Он также отметил, что в «абсолютном большинстве» больниц и теплоцентралей были запущены резервные источники питания.

Дополнение. В пресс-службе «Россети ФСК ЕЭС» Sobesednik.ru пояснили, что считают «некорректной» описанную главой региона причину аварии, назвав свою версию произошедшего. Там также заявили, что спустя 1 час, 11 минут после аварии подача энергии была возобновлена.