В Подмосковье рысь напала на девочку и собаку

В коттеджном поселке города Истра в Подмосковье на 14-летнюю девочку напала рысь, сообщает «Комсомольская правда».

Школьница вышла на прогулку со своим мопсом. Хищная кошка сначала набросилась на питомца юной жительницы Истры, вцепилась в него зубами. Когда девушка попыталась вырвать животное из пасти рыси, зверь повредил ей руку.

На крик выбежал мужчина из соседнего дома, животное убежало.

Известно, что рысь проживает не в лесу, а в вольере одного из ближайших коттеджей, она осталась на время без присмотра.

Родители девочки намерены наказать хозяина и написали заявление в полицию.

«Мы не хотим, чтобы рядом с нами жили опасные дикие животные. Это может закончиться ещё более плачевно однажды. Она выглядит как каракал, степная рысь, это сильное, крупное животное», — заявила мать пострадавшей. В семье намерены добиться передачи хищного животного в питомник или заповедник.

Пострадавшей назначены уколы от бешенства.