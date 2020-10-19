В Подмосковье рысь напала на девочку и собаку

В коттеджном поселке города Истра в Подмосковье на 14-летнюю девочку напала рысь, сообщает «Комсомольская правда».
Школьница вышла на прогулку со своим мопсом. Хищная кошка сначала набросилась на питомца юной жительницы Истры, вцепилась в него зубами. Когда девушка попыталась вырвать животное из пасти рыси, зверь повредил ей руку.
На крик выбежал мужчина из соседнего дома, животное убежало.
Известно, что рысь проживает не в лесу, а в вольере одного из ближайших коттеджей, она осталась на время без присмотра.
Родители девочки намерены наказать хозяина и написали заявление в полицию.
«Мы не хотим, чтобы рядом с нами жили опасные дикие животные. Это может закончиться ещё более плачевно однажды. Она выглядит как каракал, степная рысь, это сильное, крупное животное», — заявила мать пострадавшей. В семье намерены добиться передачи хищного животного в питомник или заповедник.
Пострадавшей назначены уколы от бешенства.