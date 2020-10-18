Очередная утечка нефтепродуктов в воду произошла в Ненецком АО

На Харьягинском месторождении, расположенном в Ненецкой автономной области, произошла авария, в результате которой нефтепродукты вылились в водоем. Объем утечки не уточняется, но только бонового заграждения уже было выставлено на 150 метров.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Telegram-канал губернатора НАО Юрия Бездудного, причиной экологической аварии стала разгерметизация неработающего трубопровода, однако откуда в нем взялись нефтепродукты, если он не функционирует, не уточняется.

На месте уже работают 37 человек и 10 единиц техники. Своих представителей на место розлива отправили Росприроднадзор, региональный департамент природных ресурсов, сотрудники лаборатории, исследующей отклонения, и природоохранной прокуратуры.