В Саратове госпитализированы выпавшие с 4 этажа девочки 5-8 лет, а также их мать

В Саратове полицейские и сотрудники СК прибыли на место падения двух девочек пяти и восьми лет с четвертого этажа. Оба ребенка находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики, пишет «Взгляд-Инфо».

Сообщается, что также госпитализирована мама девочек. По предположительной информации, у нее ножевое ранение.

Подробности произошедшего выясняются. Согласно одной из версий, мать сама могла выбросить дочерей в окно. Одна из соседок сообщила журналистам, что женщина была разведена с супругом, вместе они не жили. Внешне семья выглядела благополучной.