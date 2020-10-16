Два шахтера пострадали из-за землетрясения в Кемерово

Пресс-служба администрации Таштагольского района в Кемеровской области сообщила о землетрясении магнитудой 4,2 в районе Бийской гривы. Толчок сказался на шахте Шерегешского рудника, пишет Znak.com.

Все работники были выведены на поверхность, но двоим из шахтеров не удалось избежать травм. Известно, что у одного из мужчин перелом ноги, а у другого — перелом ключицы. Оба находятся в сознании, в состоянии средней тяжести.

Всего на территории Кемеровской области за двое суток зафиксировано два подземных толчка.

Также на 16 октября были замечены подземные толчки на Дальнем Востоке. Движение земных пород сказалось на жителях нескольких районов в Бурятии, пишет «Интерфакс». Там толчки были охарактеризованы магнитудой 4,3.