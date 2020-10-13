Застреливший троих юноша найден мертвым. Вероятно, он покончил с собой

В Нижегородской области 18-летний Даниил Монахов накануне открыл стрельбу по людям на автобусной остановке. В результате трое погибли, а ещё троих госпитализировали. После этого ему удалось скрыться.

Предполагаемое место нахождения молодого человека было установлено ещё ночью, но, как рассказали в МВД, правоохранители учли риск для гражданского населения и решили подождать с его захватом до утра, когда взойдет солнце.

Как пишет ТАСС со ссылкой на МВД, Следственный комитет и Росгвардию, Монахов был найден мертвым на окраине поселка Большеорловское. По предварительным данным, юноша покончил с собой. О причинах, побудивших молодого человека на эти поступки, не сообщается.

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