В Чечене силовики убили двух человек, которых подозревают в терроризме

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в ходе операции по предотвращению террористической атаки на территории Чечни были ликвидированы два подозреваемых. Утверждается, что они были вооружены и начали стрельбу первыми, передает РБК со ссылкой на пресс-службу.

По данным ведомства, это произошло в Серноводском районе Чечни. По сведениям, которые были получены сотрудниками правоохранительных органов, убитые собирались совершить теракты.

В результате силовики заблокировали их в паре километров от станицы Ассиновская и попытались задержать, однако по ним была открыта стрельба из автоматического оружия. Ответным огнем подозреваемые были уничтожены.

Подробностей предполагаемых терактов или операции, а также принадлежность убитых к конкретным террористическим организациям не приводится, как и имена погибших.