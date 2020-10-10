В Красноярске вылили в реку порядка 500 литров дизельного топлива

В Красноярске краевая прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов в Ангару. Ранее сообщалось о загрязнении воды в районе поселка Новая Кежма, пишет «Российская газета».

Известно, что в реку попало около 500 литров дизельного топлива из прорехи в барже. В разработке две версии произошедшего: износ цистерны или неправильная транспортировка, отмечает издание.

Для изучения обстоятельств эко-происшествия создана комиссия из представительств ведомств МЧС, МВД, СК и прокуратуры.

Также, как сообщает «Интерфакс», для оценки нанесенного водоему ущерба будут привлечены экологи.

Уточняется, что авария произошла 2 октября. Организация, которой принадлежало судно, пыталась своими силами устранить последствия. На ведомственном уровне про происшествие узнали лишь спустя неделю.