Из военной части под Рязанью эвакуирован личный состав из-за пожара на складе

Под Рязанью загорелось хранилище снарядов на территории военной части, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Утверждается, что возгорание произошло из-за сухой травы в районе населенного пункта Желтухино. Оттуда пламя ветром перекинулось на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

Штатному пожарному расчету не удалось справиться с огнем. Сейчас на территории воинской части наблюдаются отдельные взрывы боеприпасов.

Силами МЧС ведется локализация и тушение пожара. Из личного состава никто не пострадал, весь персонал и личный состав эвакуированы. Также эвакуированы жители населенного пункта Кузьминка-2 в трех километрах от военной части.