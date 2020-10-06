В Перми завели уголовное дело после гибели упавшего с качелей 9-летнего ребенка

Следственный комитет возбудил дело по факту смерти девятилетнего мальчика, получившего тяжелые травмы на детской площадке в Перми.

Как пишет «РИА Новости», инцидент произошел 25 сентября во дворе дома, расположенного в Мотовилихинском районе города. Ребенок находился в больнице десять дней, однако врачам не удалось его спасти – накануне, 5 октября, он скончался.

В интернете есть видео инцидента. На кадрах видно, как мальчик сначала сильно раскачивается, а затем делает «солнышко» – несколько оборотов на 360 градусов вокруг перекладины качелей – и падает.

Пользователи соцсетей отмечают, что во дворе, где произошло ЧП, установлены две качели, на одной из них не было блокатора, ограничивающего раскачивание.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).