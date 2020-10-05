В Чебоксарах задержан мужчина, избивший гаечным ключом главу минздрава Чувашии

Жителя Чебоксар задержали за нападение с гаечным ключом на министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова.

Как сообщается на сайте СУ СК по региону, инцидент произошел 3 октября. По версии следователей, 23-летний подозреваемый напал на чиновника у здания Дома правительства. Степанов получил не менее трех ударов гаечным ключом, в результате чего получил ссадины и синяки предплечья.

Уточняется, что задержанный, страдающий психическим заболеванием, был недоволен одним из решений министра.

По факту нападения ведомство возбудило дело по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия к представителю власти»).