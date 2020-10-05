Трое упавших в обморок в школе под Псковом детей находятся в тяжелом состоянии

В городе Великие Луки тринадцать учеников одной из школ потеряли сознание на торжественной линейке.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Псковской области, инцидент произошел в школе №7.

Сейчас дети находятся в медучреждении. Состояние троих оценивается как тяжелое, остальных – как средней степени тяжести. Уточняется, что все они из разных классов и разного возраста.

Причина случившегося выясняется. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал всех, кто знает что-либо о произошедшем, написать ему напрямую, пообещав сохранить конфиденциальность.

Отмечается, что торжественная линейка проходила в связи с присвоением школе имени лейтенанта погранвойск, уроженца Великих Лук Антона Злобина, который погиб на таджикско-афганской границе в 1995 году.