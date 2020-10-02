Сгоревшая нижегородская журналистка обвинила в своей смерти Российскую Федерацию

Днем 2 октября около здания МВД в Нижнем Новгороде сгорело тело главного редактора издания KozaPress Ирины Славиной. Об этом пишет Meduza со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы и следователи, пишет NewsNN.

Телеграм-канал Baza выложил видео с инцидентом, на котором видно, как случайный прохожий сначала пытается потушить Ирину, как только на ней загорается часть одежды, но в итоге ему не удается ее спасти.

На своей странице в Facebook Ирина оставила сообщение: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Ранее оппозиционную журналистку неоднократно штрафовали по статьям о неуважении к власти, участию в несанкционированных акциях и фейкньюс. Также она требовала провести проверку в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова за публичные высказывания на республиканском ТВ. Накануне в ее квартире прошел обыск.

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