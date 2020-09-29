В Коми произошло обрушение на шахте "Северная", погибли двое

Два человека погибли при аварии во время проведения демонтажных работ на шахте «Северная» в республике Коми.

Как сообщает ТАСС, обрушился переход между зданиями на поверхности шахты.

По словам руководителя пресс-службы АО «Воркутауголь» Ксении Тиес, трагедия произошла на промплощадке законсервированной шахты «Аяч-Яга», которая принадлежит компании. Жертвами аварии стали два сотрудника подрядной организации – монтажник и электросварщик. «По предварительной версии, причиной произошедшего является несоблюдение необходимых мер безопасности и плана производства работ со стороны подрядной организации. Начато расследование», – цитирует «Пятый канал» руководителя пресс-службы.

Напомним, 15 сентября произошло обрушение в шахте «Чертинская-Коксовая» в Беловском районе Кемеровской области. Тогда погибли два горняка.